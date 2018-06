Er zitten twee mannen in de cel die verdacht worden voor de moord op Leo Van Rentergem.

Die werd eind mei in zijn woning aan de Confortalei dood teruggevonden. Volgens speurders was hij neergeslagen en mogelijk ook gewurgd. Nu zitten er twee Roemeense mannen in de cel. Zij zouden mee naar Leo's appartement zijn gegaan. Daar hebben ze hem vermoord en nadien zijn ze aan de haal gegaan met alle waardevolle spullen.