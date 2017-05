2 verdachten home-invasion Zoersel gearresteerd

In het onderzoek naar de dood van Jerry Coeman, de 60-jarige zakenman uit Zoersel, zijn twee verdachten gearresteerd.



De ondernemer, bekend van zijn beddenzaak in Malle, werd in de nacht van 4 mei overvallen in zijn eigen huis in Zoersel. De overvallers knevelden hem met duct-tape, waardoor hij stikte. Er zijn nu twee mogelijke daders aangehouden, dat bevestigt het Antwerpse parket. Eén 56-jarige man zit in de cel in Antwerpen, een tweede is in Duitsland gearresteerd en wacht daar op uitlevering aan België. Meer informatie wil het parket op dit moment niet kwijt.