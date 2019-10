2 vrouwen die geseind staan voor minstens 15 strafbare feiten opgepakt

De politie heeft zaterdag twee vrouwen opgepakt. Zij worden gezocht voor minstens 15 feiten.

Een medewerker van een supermarkt op de Kioskplaats belde zaterdagmiddag naar de politie omdat hij twee verdachte dames had opgemerkt. Toen de politie ter plaatse kwam haastte een vrouw zich uit de winkel. Zij werd door een getuige aangeduid als de verdachte en werd staande gehouden. In de supermarkt werd nog een tweede verdachte aangeduid, ook zij werd door de politie staande gehouden. Eén van de twee dames bleek geseind met een bevel tot gevangenneming. De andere stond geseind voor een verhoor inzake feiten van diefstal. Ze bleek gebruik te maken van verschillende valse namen, maar kon dankzij haar vingerafdrukken gevonden worden in de database van de politie. De twee dames kunnen gelinkt worden aan meer dan 15 feiten over heel België en zelfs in Duitsland. Er is sprake van duizenden euro's nadeel. Er wordt ook onderzocht of de twee deel uitmaken van een grotere bende. De twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.