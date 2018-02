2 wereldsterren naar het Sportpaleis

Het Sportpaleis verwelkomt deze zomer twee absolute wereldsterren. Paul Simon en Justin Timberlake. Voor Paul Simon is het zijn afscheidstournee. Die komt op 5 juli langs Antwerpen. 12 dagen later is het aan Justin Timberlake.



De 37-jarige superster houdt voor de derde keer in zijn carrière halt in het Sportpaleis. De vorige keer dateert toch alweer van 2014. Op 17 juli zal Timberlake zijn nieuwe plaat Man Of The Woods komen voorstellen in Antwerpen. Tickets voor het concert zijn te koop vanaf volgende week maandag. Voor dat van Paul Simon kan u donderdag al tickets kopen.