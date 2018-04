2.000 man extra op de Bosuil voor derby

Liefhebbers van de bokssport, die worden morgenavond verwend in De Roma, in Borgerhout. De Borgerhoutse Boksschool BBS houdt daar een heuse Rumble in de Roma. Die doet denken aan het legendarische kamp tussen Mohammed Ali en George Foreman in Kinshasa, maar morgen zijn het vooral amateurs die te bewonderen zijn. Al leven die minstens even hard toe naar morgen, als Ali zo'n 40 jaar geleden.