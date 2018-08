In Brecht is een paard gruwelijk seksueel mishandeld door onbekenden. Ze werd zo erg toegetakeld dat de Friese merrie aan haar verwondingen is overleden. De eigenares van het dier is in shock. Van de daders is voorlopig geen spoor. De politie is een onderzoek gestart. Het paard werd met een mes gestoken aan de schede en mogelijk gepenetreerd met een balk of een metalen buis.