Brandweer rukt uit naar Kalmthoutse Heide voor loos alarm

De hitte en de droogte van de laatste weken zorgen ervoor dat ze op de Kalmthoutse Heide op scherp staan. Vanochtend rukte de brandweer met 20 brandweerwagens uit omdat er melding van een rookpluim was in de Heide. Maar ter plaatse bleek het gelukkig loos alarm. Waarschijnlijk kwam de rookpluim van een vliegbasis in de gemeente Woensdrecht, op Nederlands grondgebied. Van een brand was er dus geen sprake. Dit weekend hield de brandweer nog een grootschalige oefening op de Kalmthoutse Heide. Door het droge weer van de afgelopen weken is het het in de Heide code oranje.

