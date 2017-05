20 jaar voor man die hulpbehoevende moeder vermoordde

De man die vorig jaar zijn zorgbehoevende moeder vermoordde, is veroordeeld tot 20 jaar cel.



De vijftiger woonde samen met z'n moeder in een appartement aan de Deuzeldlaan op de grens van Merksem en Schoten. Ze kampten allebei met gezondheidsproblemen. De man verstikte z'n moeder met een kussen en ging zich nadien aangeven bij de politie. Hij was vanmorgen niet aanwezig bij de uitspraak van z'n straf in de rechtbank.