20-jarig meisje verdwenen op weg met de trein naar Antwerpen

Politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid in verband met de verdwijning van Shashia Moreau.

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Shashia Moreau, een jonge vrouw uit Heist-op-den-Berg, die sinds gisteren wordt vermist. Shashia is 20 jaar oud. Ze vertrok die gisterochtend, tussen 9 en 10 uur, met de trein van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen Centraal. Ze had er met iemand afgesproken maar kwam niet opdagen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Shashia is normaal gebouwd en ongeveer 1m60 lang. Ze heeft lang donkerblond haar en draagt oorbellen. Ze droeg een opvallende gele jas van het merk CASSIS, een bordeaux-kleurige jeansbroek en paars gevlamde schoenen van SKECHERS. Ze had een mauve handtas bij zich.

Hebt u Shashia MOREAU nog gezien of weet u waar ze is, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via Child Focus op het nummer 116 000 Mailen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu