20-jarige kritiek na studentendoop, ook twee anderen in ziekenhuis

Een student van 20 uit Edegem is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis na een uit de hand gelopen studentendoop. Ook 2 andere studenten, uit Hove en Zandhoven, liggen in het ziekenhuis, maar zij zijn er minder erg aan toe.



De student uit Edegem ligt momenteel in het UZA. De jongen moest zoveel vissaus drinken dat hij, mogelijk door het hoge zoutgehalte, een hartstilstand kreeg. Hij was ook onderkoeld. Alle drie de slachtoffers studeren aan de KU Leuven en zijn daar lid van de studenteclub Reuzegom, een vereniging voor Antwerpse studenten in Leuven. De doop zelf vond plaats in een boshut in Vorselaar. De studenten moesten naakt in het bos zitten en kregen dan water over zich heen. Het parket is een onderzoek gestart.