Een kleuter van de Kapelse school Irishof is besmet geraakt met het corona-virus. Wie op school in contact kwam met het jongetje is meteen in quarantaine geplaatst. Het gaat om 10 leerkrachten en 27 andere kinderen. De kleuterafdeling blijft de komende twee weken gesloten. De kleuterschool zal ten vroegste op 9 juni opnieuw kunnen opstarten. En niet een week eerder, zoals onderwijsminister Weyts had gehoopt.