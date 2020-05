"20 sportende wielertoeristen bij elkaar, dat is toch niet haalbaar"

Een opmerkelijke beslissing van een wielertoeristenclub uit Niel. Want die gaat nog niet in groep fietsen. Ze vindt dat onverantwoord. Wielertoeristen mogen vanaf maandag met een groep van 20 mensen gaan fietsen. Als de handhygiëne en de social distancing gerespecteerd worden. Maar dat is gewoon onmogelijk zegt de fietsclub. En daarom zal de club nog minstens tot 8 juni wachten om in groep te gaan fietsen.