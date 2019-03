200 'diehard' klimaatspijbelaars op achtste Antwerpse actiedag

In Antwerpen zijn vanochtend zowat 200 jongeren van Students for Climate en Youth for Climate door de binnenstad getrokken voor de stilaan traditionele spijbelactie op donderdag. Het was het achtste soortgelijke initiatief in de Scheldestad.

De opkomst was maar heel mager in vergelijking met de voorbije weken. De organisatoren staken de deelnemers het hart onder de riem : 'Jullie zijn de diehards van de klimaatacties!'.

De protestmars werd een ingekorte versie tussen de Sint-Jansvliet en het Theaterplein. De deelnemers scandeerden intussen gekende slogans als 'On est plus chaud que le climat!', 'Change the system, not the climate!' en 'De planeet is te heet, de regering doet geen reet!'. Op het Theaterplein eindigde de mars met een tekenactie waarbij de jongeren met krijt boodschappen aan het beleid konden aanbrengen op de stoep.

(achieffoto © Belga)