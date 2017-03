2017 belooft een mooi cruisejaar te worden voor Antwerpen

Antwerpen blijft een populaire haven voor zee- en riviercruises. Ook in 2017 meren er tal van zee- en riviercruiseschepen in Antwerpen aan en zijn er opnieuw een aantal opvallende aanlopen. In totaal worden er 30 zeecruises en maar liefst 594 riviercruises verwacht. Dat betekent dat er dit jaar ongeveer 105.984 passagiers Antwerpen zullen bezoeken per schip. Vandaag liep het eerste zeecruiseschip aan in Antwerpen. Het gaat om de MS Astoria van Cruise & Maritime Voyages (CMV), het oudste cruiseschip ter wereld dat in 1948 gebouwd werd.

Net zoals de voorbije jaren blijven de zee- en riviercruises in groten getale naar Antwerpen komen. De stad ontving in 2016 maar liefst 689 riviercruises, goed voor 1229 ligdagen. 2017 ziet er even goed uit met bij benadering 594 riviercruises en 1246 ligdagen. Voor de zeecruises zijn 30 aanlopen gepland in 2017, goed voor 41 ligdagen. Het hoogseizoen van de riviercruises volgt in de komende weken wanneer meerdere schepen tegelijk aanmeren in het Kattendijkdok en aan de Scheldekaaien.

Zeecruises: nieuwkomers en vaste klanten

Het eerste zeecruiseschip van een nieuw veelbelovend cruiseseizoen meerde vandaag aan in Antwerpen. De MS Astoria van Cruise & Maritime Voyages (CMV) is het oudste cruiseschip ter wereld en werd in 1948 gebouwd. Het schip komt voor de eerste keer naar Antwerpen; in 2017 ook voor het eerst in Antwerpen: de Columbus, van CMV, het grootste schip dat dit jaar in de Scheldestad te zien zal zijn. Het meert meteen 3 keer aan: op 13 juni, 12 juli en 27 augustus. Met zijn 245,6 meter is dit schip groter dan de MS Marina van vorig jaar dat ‘slechts’ 239 meter lang is. Tot slot wordt op 25 september voor de eerste keer de MS Seven Seas Navigator van Regent Seven Seas Cruises verwacht.

Dat Antwerpen als cruisebestemming in de smaak valt, bewijst het feit dat enkele vaste klanten van de havenstad terugkeren: de Marco Polo, Magellan, Prinsendam, Seabourn Quest, Balmoral, Braemar, Boudicca en de Marina. Ook het luxecruiseschip Europa2 komt in 2017 opnieuw naar Antwerpen. Naar goede traditie verwacht de stad op het einde van het jaar weer een aantal kerstcruises. De passagiers die voor deze cruises intekenen, kunnen genieten van de magie van Winter in Antwerpen, het eindejaarsfestival van de stad.