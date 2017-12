2017 wordt zwaarste filejaar ooit

De filezwaarte, de combinatie van filelengte en duurtijd, was op de Vlaamse snelwegen in november nooit eerder zo zwaar als dit jaar. Absolute recordmaand ooit qua filezwaarte was de voorbije maand juni.

“Alle indicatoren wijzen erop dat 2017 het ergste jaar ooit wordt”, klinkt het vrijdag bij het Vlaams Verkeerscentrum. Het Vlaamse snelwegennet is dan ook grotendeels verzadigd en de files lossen steeds minder snel op. De Brusselse en Antwerpse ring zijn oververzadigd, en ondertussen in de avondspits samen goed voor ruim de helft van alle files op de Vlaamse snelwegen. “November was goed voor de drukste ochtend- én avondspits tot nu toe in 2017. Alles wijst er nu op dat dit jaar nog een zwaarder filejaar blijkt te zijn dan de vorige recordhouder 2016”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Wat de filelengte betreft, stond er tijdens een werkdag in november op de Vlaamse snelwegen gemiddeld 179 kilometer file.