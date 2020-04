205 nieuwe overlijdens ten gevolge van corona - 524 patiënten hebben het ziekenhuis verlaten

Er zijn de voorbije 24 uur in België 205 bijkomende doden gemeld door het nieuwe coronavirus, waardoor het totale dodental stijgt naar 2.240. Dat hebben de interfederale woordvoerders vanaag bekendgemaakt op hun dagelijkse persconferentie.

Maar er blijkt wel sprake van een positieve evolutie in de ziekenhuizen. Het aantal patiënten met Covid-19 is er voor het eerst sinds het begin van de corona-uitbraak gedaald. Er zijn wel nog altijd 5.688 mensen gehospitaliseerd, nadat ze besmet werden geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 324 minder dan dinsdag. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is wel licht gestegen: van 1.260 naar 1.276. Ook het aantal mensen dat beademd moet worden nam toe, van 999 tot 1.008.

