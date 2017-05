2060 eert zijn soepgeschiedenis in theatervoorstelling Soep Van Boom

Op 19, 20 en 21 mei vindt in de Antwerpse Willibrorduswijk een zeer bijzondere theatervoorstelling plaats. Buurtbewoners blikken in Soep Van Boom terug op een bewogen stukje geschiedenis uit de wijk: het verhaal van 'ons moemoe' Eulalia die vorige eeuw een bloeiend soepbedrijf uit de grond stampte en de Antwerpenaar soep leerde eten. Tegelijk lanceert achterkleindochter Wendy Van Boom een boek gewijd aan dit flamboyant stukje Antwerpse geschiedenis. Foto's uit het familiearchief geven het verhaal kleur.

Soep voor de hele stad

Soep Van Boom was in de jaren ’50 en ’60 een razend populair soepbedrijf gevestigd in de Kerkstraat 170. Eulalia van Huyck, beter bekend als de moemoe, maakte op topdagen van het bedrijf elke dag 30 000 liter soep, en dat was alleen maar mogelijk door de steun van haar 7 dochters en 3 zonen.

Zij leerde niet alleen de Antwerpenaar, maar ook heel veel mensen van buiten de stad, soep eten.



Maar Soep Van Boom was zoveel meer dan een soepbedrijf. De moemoe en haar flamboyante kroost zetten geregeld de buurt op stelten met tombola’s, spaaracties en stoeten. Ze gaf haar wijk niet alleen gezonde voeding, maar bracht ook feest en plezier in 2060.



Sociaal weefsel

Vandaag vormt enkel de poort met ossenkop aan de Kerkstraat 170 een restant van Soep Van Boom. Maar de sociale insteek van het bedrijf is wel overeind gebleven: geen wijk in Antwerpen waar het buurtleven zo bruist als in de Willibrorduswijk.

Vandaag brengt Wijkcomité Willibrordus op geregelde tijdstippen buren, vrienden en families samen. Denk maar aan Kerstraat Plage, de werking in buurtcentrum Cortina of aan MOZAIEK 2060, het theaterproject voor en door de wijk. Deze voorstelling over ”Soep van Boom” wordt niet gebracht door een theatergroep maar door mensen uit de wijk die graag theater maken, dansen, musiceren, zingen, kostuums maken en gewoon meedoen aan een geweldig boeiend project. Samenhorigheid creëren staat steeds voorop: wie wil meedoen, doet mee!



Feestweekend

Voor één weekend wordt de Soep Van Boom weer tot leven gewekt in de wijk Willibrordus, met festiviteiten, voorstellingen en bovenal een wijk die zich samen inzet om een prachtig eindresultaat neer te zetten. En natuurlijk soep, veel soep.

Locatie voorstelling: Buurtcentrum Cortina