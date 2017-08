21 illegale Nigeriaanse vrouwen opgepakt

De Antwerpse politie is binnengevallen in café-discotheek BB Force, vlakbij het De Coninckplein. In de club werden 21 illegale Nigeriaanse vrouwen aangetroffen.



De politie heeft zaterdagnacht een razzia gehouden bij BB Force aan de Muizenstraat. Sinds de sluiting van het beruchte café het Keteltje in het Schipperskwartier, heeft het cliënteel daar haar toevlucht gezocht. Er werden 44 aanwezigen gecontroleerd. Het prostitutieteam, de federale gerechtelijke politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het parket waren bij de politie-actie betrokken. Tien van de 21 illegale vrouwen zijn overgebracht naar het gesloten repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. Mogelijk start burgemeester De Wever een procedure op om BB Force tijdelijk te sluiten wegens aanwijzingen van mensenhandel.