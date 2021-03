22 aanvragen voorschottenregeling events: Tommorowland mag goedkeuring verwachten

Op 2 weken tijd werden 22 aanvragen ingediend voor een voorschot voor de organisatie van een evenement. Nog tot 6 april hebben organisatoren tijd om een aanvraag in te dienen voor evenementen in juni, nog tot 3 mei voor evenementen tussen 1 juli en 31 december. Dat laat Vlaams minister van Economie Hilde Crevits weten. Eén van de aanvragen die de komende dagen de goedkeuring zal ontvangen, is Tomorrowland.

“We zien op twee weken tijd toch al 22 aanvragen van organisatoren van events. Er is nog tijd tot 6 april om een aanvraag in te dienen voor events in juni en tot 3 mei voor events tot het einde van het jaar. We zien in de aanvragen ook een noodkreet van organisatoren. Het is van het grootste belang om bij de aanvraag te zorgen voor een stevig onderbouwd dossier. Omdat ook een tijdige beslissing voor de organisatoren belangrijk is, worden nu ook de eerste aanvragen al goedgekeurd. Zo krijgt Tomorrowland een van de komende dagen bevestiging van hun goedkeuring.” - Hilde Crevits

Vlaanderen is bij uitstek de regio waar festivals floreren. Na een rampjaar in 2020, wil de sector opnieuw aanknopen met successen. Om organisatoren de kans te geven om in onduidelijke omstandigheden toch al met de voorbereiding te starten, kunnen ze een voorschot aanvragen bij de Vlaamse overheid. Sinds 1 maart is de derde oproep opengesteld. In de eerste twee oproepen werden 150 organisatoren ondersteund. In de voorbije twee weken werden 22 aanvragen ingediend. Een aantal dossiers zijn nog onvolledig. Van de 16 aanvragen die volledig zijn, gaat het in 9 gevallen om een cultureel evenement, in 3 gevallen om een festival, 2 congressen, 1 toeristisch evenement en een economische evenement.

De eerste dossiers krijgen nu ook al hun goedkeuring. Zo zal Tomorrowland een van de komende dagen officieel de goedkeuring van hun dossier in de bus krijgen. Ze krijgen een voorschot om te starten aan de voorbereidingen van hun festival. Zo kunnen ook tientallen leveranciers en betrokken bedrijven aan de slag.