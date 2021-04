Slagerij De Laet, een vaste waarde op het Astridplein, sluit definitief de deuren. De slagerij was al een paar decenia een herkenningspunt in de buurt van het Centraal station. Ideaal voor pendelaars die een broodje of een stuk vlees voor het avondeten wilden kopen. Zaakvoerder Alain blijft z'n klanten wel bedienen op z'n andere vestiging in het Wijnegem Shopping Center. En er kan tegenwoordig natuurlijk ook online besteld worden om aan huis te laten leveren.