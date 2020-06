22% van de werknemers overweegt ontslag te nemen door corona-aanpak van werkgever

Stijgt het aantal besmettingen in uw stad of gemeente nog altijd? We hebben het in onderstaand lijstje voor u opgelijst. De cijfers komen van Sciensano. Voor alle duidelijkheid: het gaat om het officieel aantal vastgestelde besmettingen. U ziet in onderstaande cijfers naast de gemeente het aantal gevallen (tussen haakjes de vergelijking met gisteren) en daarnaast het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. We hebben de gemeenten gerangschikt volgens dat laatste aantal. Aartselaar is al een tijdje het zwaarst getroffen. Wat de districten van Antwerpen betreft: die zijn door Sciensano niet apart verrekend en worden dan ook niet voor elk district vrijgegeven. Geen aparte cijfers dus voor Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. Die vind je gewoon onder de stad Antwerpen. Aartselaar: 131 besmettingen (= zoals gisteren) 9,17 besmettingen per 1.000 inwoners. Borsbeek: 94 besmettingen (= zoals gisteren) 8,66 besmettingen per 1.000 inwoners. Hove 57 besmettingen (= zoals gisteren) 7,02 besmettingen per 1.000 inwoners. Zandhoven 87 besmettingen (= zoals gisteren) 6,68 besmettingen per 1.000 inwoners. Kalmthout 110 besmettingen (= zoals gisteren) 5,88 besmettingen per 1.000 inwoners. Kapellen 154 besmettingen (= zoals gisteren) 5,74 besmettingen per 1.000 inwoners. Schilde 106 besmettingen (= zoals gisteren) 5,39 besmettingen per 1.000 inwoners. Stabroek 100 besmettingen (= zoals gisteren) 5,34 besmettingen per 1.000 inwoners. Boom 92 besmettingen (= zoals gisteren) 5,04 besmettingen per 1.000 inwoners. Brasschaat 190 besmettingen (= zoals gisteren) 5,01 besmettingen per 1.000 inwoners. Essen 95 besmettingen (+1 sinds gisteren) 4,99 besmettingen per 1.000 inwoners. Rumst 71 besmettingen (= zoals gisteren) 4,71 besmettingen per 1.000 inwoners. Antwerpen 2431 besmettingen (+13 sinds gisteren) 4,62 besmettingen per 1.000 inwoners. Hemiksem 53 besmettingen (= zoals gisteren) 4,59 besmettingen per 1.000 inwoners. Zwijndrecht 82 besmettingen (= zoals gisteren) 4,30 Mortsel 109 (= zoals gisteren) 4,18 Brecht 112 (+1 sinds gisteren) 3,83 Niel 40 (= zoals gisteren) 3,81 Wuustwezel 79 (= zoals gisteren) 3,77 Schelle 32 (= zoals gisteren) 3,76 Wommelgem 46 (= zoals gisteren) 3,58 Schoten 118 (+5 sinds gisteren) 3,42 Edegem 75 (= zoals gisteren) 3,40 Zoersel 73 (= zoals gisteren) 3,33 Boechout 41 (= zoals gisteren) 3,09 Malle 45 (= zoals gisteren) 2,89 Kontich 55 (= zoals gisteren) 2,60 Ranst 46 (= zoals gisteren) 2,42 Lint 20 (= zoals gisteren) 2,29 Wijnegem 21 (= zoals gisteren) 2,14