22.000 fuifbeesten ontsnappen aan ramp op Tomorrowland-broertje in Spanje

Een evenement in Barcelona dat gelieerd is aan Tomorrowland is gisteravond ontruimd. Er waren op dat moment zo'n 22.000 mensen op grote schermen aan het genieten van wat er op Tomorrowland in De Schorre in Boom aan het gebeuren was. Tot er plots brand uitbrak aan de mainstage. Die raakte zwaar vernield. Alle 22.000 toeschouwers moesten worden geëvacueerd. Dat verliep gelukkig erg vlot. Er vielen dan ook geen gewonden.

De organisatie spreekt van een technisch probleem. Barcelona was maar één van de plekken waar Tomorrowland live gestreamd werd. Dat gebeurde ook in Israël, Malta, Duitsland, Libanon, Korea, Dubai en Spanje.