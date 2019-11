Bijzonder veel kandidaten om hond zieke Peter te adopteren

Er zijn al meer dan 200 mensen die zich kandidaat hebben gesteld om de hond van de terminaal zieke Peter Deruyter uit Berchem te adopteren. Of om hem te steunen.

Eerder deze week lanceerde het hondenbaasje een oproep via de media om een geschikt baasje te vinden voor zijn hond Zino. De man is ernstig ziek en voelt zijn einde naderen. Maar rust kan hij niet vinden voor hij een goede thuis heeft voor het dier. Hij is op zoek naar een gezin zonder andere huisdieren, maar met een tuin en een eigenaar die veel thuis is. Intussen zijn er meer dan 200 kandidaten. Vorig jaar deed hij ook al zo'n oproep voor de broer van Zino, Macho.