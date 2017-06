220.000 euro voor nieuw speelterrein in Fort van Merksem

De stad heeft het speelterrein in het Fort van Merksem vernieuwd. Het nieuwe speelterrein is geïntegreerd in de omgeving van het dierenparkje en staat in het teken van het ‘fort’, om zo de geschiedenis van de plek op een kindvriendelijke manier in de verf te zetten.

Het huidige speelterrein werd omgevormd tot een natuurlijk speelterrein, met toestellen en natuurlijke speelaanleidingen. In het fort hebben verschillende verenigingen hun uitvalsbasis. Zo zijn er naast het speelterrein ook een voetbalveld en een dierenparkje.

Het speelterrein is opgedeeld in verschillende zones en bevat een zone met zand voor de allerkleinsten, een avonturenzone met heuvels voor de grotere kinderen en een ‘chillzone’ waar ze kunnen zitten en picknicken. De verschillende zones zijn met elkaar verbonden door groen en looplijnen. De bestaande heuvel (waar een oude bunker onder ligt) wordt gebruikt als uitkijktoren met klimmogelijkheden.

Inspraak

Sinds 2012 heeft de stad een uniek inspraakbeleid voor kinderen, tieners en jongeren. Zij gebruiken dagelijks het openbaar domein. Door inspraak te organiseren worden speelterreinen en pleinen meer op maat van hun noden ontworpen. Voor het speelterrein in het fort organiseerde de stad een bevraging bij scholen, jeugdverenigingen en buurtbewoners om hun mening te vragen over het voorlopige ontwerp. In totaal werden er 326 personen bevraagd. Hieruit bleek de opsplitsing in leeftijdszones en het gebruik van een thema als basis voor het speelterrein een goed idee.

De stad Antwerpen investeerde 220.000 euro in dit project.