23-jarige geeft kopstoot aan politieman

Sinds vrijdag 3 april worden alle huwelijken in Borgerhout gelivestreamd. Koppels die in Borgerhout trouwen, krijgen vooraf een link toegestuurd. Via de link kunnen familie en vrienden de plechtigheid thuis volgen. Je hoeft zelfs geen account te hebben om in te loggen: een computer of smartphone en internet volstaan. Dat is wel welgekomen, want de verstrenging van de regels was duidelijk: bij een huwelijk mogen enkel de trouwers aanwezig zijn, de getuigen (maximaal vier) en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tot nu toe mocht er in de Antwerpse districten nog een fotograaf meekomen, en een medewerker van de burgerlijke stand (totaal van 9 personen). Zeven personen voor een huwelijk: dat is een heel select gezelschap. Ook in Borgerhout hebben heel wat koppels om die reden beslist om hun huwelijk uit te stellen. Ongeveer de helft kiest er toch voor om hun huwelijk te laten doorgaan, bijvoorbeeld omdat ze sowieso van plan waren om het in een klein gezelschap te vieren of het eerder beschouwen als een formaliteit. Daar merken ze dat koppels toch trouwen omdat het huwelijk hen net verbondenheid en zekerheid geeft in deze vreemde tijden. Feesten doen ze dan later. “Voor al die koppels bieden we de kleine extra service van een live stream. Zodat hun familie en hun vrienden dit mooie moment in hun leven toch niet hoeven te missen,” zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).