23 jongeren hokken samen in vzw

In de Bothastraat in Borgerhout werd zaterdagnacht door de politie vastgesteld dat de regels rond COVID-19 niet gevolgd werden. In het lokaal van eeen een vzw werden 23 jongeren tussen de 17 en de 25 aangetroffen. Zij waren onder meer aan het roken van meerdere waterpijpen. Ook dit is om hygiënische redenen een slecht idee. Alle betrokkenen werden geïdentificeerd en zullen beboet worden. Ook tegen de uitbater van de vzw werd een proces-verbaal opgemaakt.

Eén van de aanwezigen (17) had een opmerkelijke hoeveelheid cash geld, 3 gsm-toestellen en een drugspil op zak. Hij werd gearresteerd voor verder onderzoek.

Ook in de Brederodestraat in Antwerpen werden 5 personen beboet voor een feestje in de achterkamer van een café. In de Sperwerlaan in Merksem werden 6 personen beboet, de vrienden hadden samen een etentje georganiseerd. In de Clara Snellingsstraat werden 7 aanwezigen op een verjaardagsfeestje beboet.