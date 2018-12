23.000 sigaretten in beslag genomen in Gemeentestraat

Vanmorgen heeft de correctionele rechtbank de chauffeur van een illegale taxi vrijgesproken voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus. Didier was de jongen uit Schilde die in 2016 in het Dokske in Merksem belandde nadat hij zijn verjaardag had gevierd in dancing The Villa. Micheline, de mama van Didier reageert ontgoocheld.