24 jaar cel voor man die ex-partner neerstak voor de ogen van haar kinderen

De man die vorig jaar in Merksem z'n ex-vriendin vermoordde voor de ogen van z'n kinderen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar.



Hij kon niet verdragen dat zijn ex de relatie had beëindigd. Ze hadden samen twee kinderen en hij had drie kinderen uit een vorige relatie. Een hoogoplopende ruzie liep uit de hand toen de vrouw haar kinderen kwam ophalen. Ze kwam om het leven door verschillende messteken. De kinderen waren getuige van het drama. De rechtbank sprak dus 24 jaar cel uit.