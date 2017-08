24 maanden cel voor cocaïnehandelaar

De Antwerpse strafrechter heeft Abdelwahed B. uit Antwerpen veroordeeld tot 24 maanden cel en 12.000 euro boete voor het verhandelen van cocaïne. Hij bewaarde de drugs thuis in een babysok.

De politie werd in maart getipt dat een zekere ‘Mario’ geregeld cocaïne ging leveren in Schilde en Zoersel. Hij verplaatste zich met een witte Renault Kangoo. Via het ANPR-netwerk kon de nummerplaat achterhaald worden en zo belandde de politie bij Abdelwahed B., die in november al tot achttien maanden voorwaardelijk veroordeeld werd voor drugshandel. Uit een telefonie-onderzoek bleek dat hij naar een driehonderdtal nummers berichten had verstuurd. Volgens de procureur ging het om promo-sms’jes, waarmee hij klanten probeerde te ronselen.

De politie spoorde een aantal van die klanten op en zij bevestigden dat ze hun cocaïne al een tijdje bij ‘Mario’ kochten. Bij een huiszoeking werd in zijn slaapkamer een babysok aangetroffen met daarin 16 dosissen cocaïne. Hij beweerde aanvankelijk dat hij de drugs toevallig gevonden had. Op zitting voerde hij geen betwisting meer over de feiten. Abdelwahed B. zei dat hij na zijn veroordeling vorig jaar terug wilde gaan studeren, maar dat hij bij zijn bovendealers nog een uitstaande drugsschuld van 5.000 à 7.500 euro had. Toen de druk om het geld terug te betalen te groot werd, zag hij geen andere uitweg meer dan opnieuw te gaan dealen. Die uitleg werd volgens de rechtbank niet ondersteund door het strafdossier. De verdediging had om een werkstraf of om een straf met probatie-uitstel gevraagd, maar de rechtbank oordeelde dat enkel een effectieve straf op zijn plaats was.