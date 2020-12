24 patiënten ZNA Joostens verdeeld over 4 ziekenhuizen

Om de zorg voor de patiënten te vrijwaren, zijn vanmiddag 24 covid-patiënten van ZNA Joostens in Zoersel verdeeld over vier ziekenhuizen. Door covid is een op de vijf zorgmedewerkers van ZNA Joostens (een site voor patiënten met dementie) besmet en niet meer aan het werk. De patiënten in kwestie zijn overgebracht naar drie andere sites van ZNA in Antwerpen, en naar AZ Sint-Jozef in Malle.

ZNA Joostens is een site voor mensen met dementie. Het omvat een woonzorgcentrum (WZC) en een afdeling psychogeriatrie. De meeste besmettingen doen zich voor op de psychogeriatrie. Door de aard van hun ziekte is voor deze patiënten niet eenvoudig om de covid-maatregelen altijd toe te passen.

Familie geeft voorkeur

Om kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden en druk op het zorgteam in ZNA Joostens weg te nemen, zijn 24 covid-patiënten tijdelijk overgebracht naar andere ziekenhuizen. De familie van de patiënten kon aangeven welk ziekenhuis ze verkiest. Palliatieve patiënten en de bewoners van het woonzorgcentrum blijven in ZNA Joostens.

De operatie omvat veel meer dan alleen het transport. Er is ook de afstemming met de ziekenhuizen in kwestie en de overdracht van het medisch dossier. Als dat is voorbereid, kunnen de transfers beginnen. De verhuizing is gestart om 13 uur en zal deze namiddag afgerond zijn.

Evaluatie na 2 weken

De patiënten zijn verspreid over vier sites: vijf patiënten naar AZ Sint-Jozef in Malle, en negentien patiënten verdeeld over ZNA Middelheim, ZNA Jan Palfijn en ZNA Stuivenberg. Alle patiënten zijn positief getest op covid, maar niet iedereen heeft symptomen. In de ziekenhuizen verblijven ze op een covid-afdeling. Het verblijf in het ziekenhuis zal vier tot veertien dagen duren, daarna volgt een evaluatie van de situatie in ZNA Joostens.

