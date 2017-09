24 uur durende sit-in voor wereldvrede gestart in Antwerpen

Op de Handschoenmarkt, pal voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, is vrijdag om 17 uur de 24 uur durende stille sit-in Silence For Peace van start gegaan.

Het evenement, dat vorig jaar ook al in Brussel plaatsvond, is een initiatief van onder meer de sociaal-culturele beweging Waerbeke dat "een krachtig signaal de wereld wil insturen als antwoord op tumult en hoog oplopend geweld".

Stilte is in dat opzicht "de taal die alle gemeenschappen, culturen en religies overstijgt" en "elke minuut die je in stilte doorbrengt, draagt bij aan wereldvrede", klinkt het.

Op het Muntplein in Brussel kwamen vorig jaar volgens de organisatie een duizendtal mensen opdagen tijdens de toen drie dagen durende Silence For Peace.

"Dit jaar kiezen we voor 24 uur, dat is gebalder en minder belastend op het vlak van organisatie", zegt Dirk Sturtewagen van vzw Waerbeke. "De sit-in start met een samenzang van een tiental minuten in een klanktaal die alle culturen ter wereld samen voorstelt, maar nadien kiezen we voor radicale stilte. Errond lopen wel stewards die passanten uitleg verschaffen en uitnodigen."

Iedereen die een deel van het etmaal mee in stilte wil doorbrengen is volgens de organisatie welkom, hoe kort of lang je ook wil blijven. Er worden een aantal zitjes voorzien, maar je mag ook je eigen stoeltje en/of kussen meebrengen.

Silence For Peace is geen antwoord op een specifieke aanslag, oorlog of geweld, maar wil naar eigen zeggen een signaal van verbondenheid in plaats van polarisatie vormen.

"Met Silence For Peace wachten we niet tot een volgende aanslag om een minuut stilte te houden, maar kiezen we zelf een moment om naar buiten te komen met stilte als verbinding."