241 appartementen en penthouses opgeleverd in Antwerp tower

In Wommelgem is de besmettingspiek ondertussen achter de rug. Het aantal coronabesmettingen is er sterk gedaald in vergelijking met eind oktober, toen de besmettingen bij volwassenen en vooral kinderen sterk toenamen. De gemeente organiseerde toen een testdag voor de lagere scholen. Bijna 30% van de kinderen bleek besmet met het coronavirus. De tweede testdag een week later leerde dat nog 10% van het aantal geteste kinderen positief was. Volgens de gemeente is een verlenging van de extra maatregelen niet nodig. Na de herfstvakantie kunnen de vier basisscholen dus opnieuw openen en ook de verenigingen in Wommelgem kunnen dan hun normale werking weer opstarten.