24ste editie Zomer van Antwerpen lokt bijna 250.000 bezoekers

Het festival Zomer van Antwerpen, dat plaatsvond van 15 juni t/m 2 september 2018 bracht dit jaar meer dan 800 voorstellingen, optredens en performances naar de stad. Met een programma vol locatietheater, circus, muziek, dans, spoken word en urban sports lokte ZvA 247.940 bezoekers.



Theater maken op locatie

Aan tafel in een oude puddingfabriek, in een grote loods in de haven, onder de bomen in het Sint Annabos, in een put aan de Leugenberg: het waren de unieke locaties die een hoofdrol speelden binnen de creatie van nieuwe theaterstukken. En dat waren er nogal wat: van de veertien theater- en circusvoorstellingen waren er maar liefst zeven wereldpremières en drie Belgische premières bij.

Zo perfectioneerde Sien Vanmaele haar foodperformance 'Witlof from Syria' in een recordaantal voorstellingen in de oude Imperial fabriek in Deurne. De Roovers moesten voor 'Het Bezoek' uitwijken naar Loods Antigoon toen bleek dat de Blikfabriek in Hoboken deze zomer gesloten bleef. Zij maakten hun voorstelling daar verder af en trekken er vanaf dit najaar mee de zalen in. De dansers van 'My Dear, My Dearest Dust' wisten de Haar-loods aan het Eilandje om te toveren tot het magische Moonstein universum. Het feeërieke Sint Annabos was de speelplek voor 'De Mooiste Tijd Van Ons Leven', waar het publiek samen met Maarten Westra Hoekzema en Wannes Cappelle op kampeertrip ging. Clara van den Broek zag haar gedroomde put werkelijkheid worden in Ekeren: voor de voorstelling 'Liefste' daalden publiek en performers af naar het ondergrondse. Jan Fabre en zijn gezelschap kozen hun eigen repetitieruimte aan de Pastorijstraat als locatie voor 'The Generosity of Dorcas' en gaven bezoekers van de dansvoorstelling ook de mogelijkheid om een rondleiding te volgen op deze bijzondere plek. De jonge dansers van Let's Go Urban wijdden hun Urban Center goed in met zes voorstellingen van het energieke 'Turning Point'. Theater Froefroe en Compagnie Lodewijk/Louis sloegen de handen ineen voor een herwerking van Shakespeare's 'Titus Andronicus'. Deze bloederige, Tarantino-achtige voorstelling kreeg vorm op het rauwe terrein van Nieuw-Zurenborg. De grandeur van De!Kunsthumaniora aan de Karel Oomsstraat paste dan weer goed bij het casino-achtige karakter van de internationale succesvoorstelling '£¥€$’ van Ontroerend Goed.



De Zomerbar aan de Sloepenweg was dit jaar weer dé plek voor het beste circus uit binnen- en buitenland. Voorstellingen als 'Dans ton coeur' van compagnie Akoreacro, 'Je sens la terre bouger. Of course the air is full of it' van Cirque Barbette, 'Saison de Cirque' van Cirque Aïtal en 'Famille Choisie' van Carré Curieux werden met open armen door het publiek ontvangen. Ook Antigua i Barbuda zette er zijn wonderbaarlijke kermisinstallaties neer voor 'Arquitectura de Fira' en wist vanaf dag één een glimlach op jonge en oudere gezichten te toveren.



In het totaal streek Zomer van Antwerpen neer op twintig locaties in de stad, waarvan negen Antwerpse pleinen voor de gratis concerten van Muziek in de Wijk. Bands uit Nigeria, Madagascar, Peru, Cuba, Algerije, Venezuela en U.K. brachten buurtbewoners op de dansvloer bijeen.



Nieuw: schrijftolk

Om de voorstellingen nog beter toegankelijk te maken voor mensen met een visuele en auditieve beperking, werden dit jaar extra inspanningen gedaan. Zo nam Zomer van Antwerpen een hoorcoach in de arm en voor de voorstellingen 'Witlof from Syria' en 'Het Bezoek' werd met succes de hulp ingeroepen van een schrijftolk. Deze relatief nieuwe techniek zet het gesproken woord van een voorstelling om in tekst op tablets zodat doven en slechthorenden deze mee kunnen volgen.



Volgend jaar viert Zomer van Antwerpen haar 25e verjaardag. Van 15 juni tot en met 1 september 2019 strijkt het festival opnieuw neer op onverwachte locaties in de stad.

(Bericht en foto : Zomer van Antwerpen)