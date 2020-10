24u lang flitsmarathon

Wie vandaag de baan op moet met de wagen, kan z'n snelheidsmeter best goed in de gaten houden. Want de politie houdt nog eens een flitsmarathon.

24 uur lang zullen de federale politie en ook de lokale politiekorpsen op veel plekken snelheidscontroles houden. U bent nergens veilig, want er zal zowel op snelwegen als op gewestwegen gecontroleerd worden. Het is al een jaar geleden dat er nog eens een flitsmarathon was. De vorige editie, in april, ging omwille van Corona niet door. Bij de laatste flitsmarathon in oktober vorig jaar liepen meer dan 30.000 bestuurders tegen de lamp.