25 000 Krokussen langs de dodendraad

25.000 krokussen staan momenteel weer in bloei langs het voormalige traject van de dodendraad uit de eerste wereldoorlog, op de grens van Zundert en Wuustwezel. Deze witte bloemen zijn in 2015 geplant door scholieren, grensbewoners en geocachers.Behalve in Wuustwezel, zijn er ook krokussen geplant in Kalmthout en Baarle-Nassau/Zondereigen.



Het was spannend of de krokussen dit jaar weer zouden opkomen, omdat ze geplant zijn in de bermen van landbouwwegen waar de grond hard is aangereden door passerende landbouwvoertuigen. Maar gelukkig staan ze allemaal weer boven de grond. Het is de moeite waard om er de komende weken eens langs te rijden, te lopen of te fietsen. Een fietsroute is hier te downloaden.

www.bit.ly/krokusfietstocht

(Bericht en foto : Verhalis)