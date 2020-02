25 arrestaties in internationaal onderzoek naar Albanese bende : hoofdverdachte gearresteerd in Berchem

Tijdens een gecoördineerde actie van de lokale recherche van de politiezone Antwerpen in het kader van een onderzoek naar een Albanese bende werden vanochtend bij 14 huiszoekingen 9 verdachten gearresteerd in het Antwerpse. In totaal werden 25 verdachten aangehouden.

De betrokkenen worden verdacht van teelt, doorvoor en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. Het onderzoek startte in 2017 op de Herentalsebaan in Deurne. De politie vermoedde dat daar vanuit een appartement cocaïne werd verhandeld. Door observaties en onderzoek werd duidelijk dat er een bende aan het werk was. Zo werd een netwerk van Albanese origine blootgelegd die verdovende middelen verhandelde over heel Europa. De hoofdverdachte werd gearresteerd in Berchem. Daar werd een handvuurwapen en 55 000 euro cash aangetroffen.

Met een internationale actie werden ook in Spanje, Nederland, Frankrijk en Duitsland invallen georganiseerd. Heel die actie werd vanuit Antwerpen gecoördineer. Later meer in het ATV-nieuws.