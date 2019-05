25 jaar Zomer van Antwerpen : Vanavond gratis spektakelvoorstelling in Zomerfabriek

Muziekcentrum Trix in Borgerhout heeft Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar van het Eurovisiesongfestival, eind dit jaar op de planken staan. Meer bepaald op 30 november.Duncan Laurence won met zijn nummer Arcade, in een nek-aan-nekrace met Zweden. Intussen loopt het storm voor de Europese optredens van Duncan Laurence. Hij treedt onder meer op in Londen, Keulen en München en hij doet ook Antwerpen aan in zaal Trix, eind november. De ticketverkoop is enkele uren geleden van start gegaan.