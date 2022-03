In heel wat scholen trekken leerlingen vandaag in pyjama naar school. Ze doen dat om de organisatie Bednet in de kijker te zetten. Via Bednet kunnen zieke leerlingen van thuis uit les volgen, via een webcam in de klas. In daltonschool "in t groen" in sint Lenaarts wordt aan Pyama-dag Pyama-Rún gekoppeld. Pakweg 130 leerlingen hebben meer dan 150 pyama-kilometers gelopen.