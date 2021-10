25 kilogram crystal meth aangetroffen bij huiszoeking in Brecht

De provincie Antwerpen beslist donderdag over nieuwe lozingsnormen voor het afvalwater van 3M in de Schelde. De normen die nu op tafel liggen zijn een pak strenger. Het voorstel gaat over een lozingsnorm voor PFOS in de Schelde van 1 microgram per liter in plaats van 30 microgram. En ook andere PFAS-stoffen moeten drastisch naar beneden. Volgens 3M is dat onhaalbaar. De kans is dus groot dat het chemiebedrijf ertegen in beroep zal gaan. Ondertussen ontkomt ook het natuurreservaat Blokkersdijk op Linkeroever niet aan de PFOS-vervuiling. In het riet zijn te hoge waarden van de stof gemeten. Het mag dus niet meer gecomposteerd worden, anders kan het dat PFOS in de voedselketen terecht zou komen.