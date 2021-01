Wie tussen 55 en 75 jaar oud is en alleen woont in een grote gezinswoning komt in aanmerking voor een nieuw woonconcept. Via het online-platform "Homemates" kan je op zoek gaan naar gelijkgestemde zielen om een woning mee te delen. Op die manier spaar je niet alleen veel geld uit, het is ook een manier om langer zelfstandig te blijven wonen op hogere leeftijd. Want "Homemates" kunnen elkaar ondersteunen. Het nieuwe platform helpt om de ideale huisgenoten te vinden.