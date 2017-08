25 ton herbruikbare kampeermaterialen van Tomorrowland krijgen nieuw leven

Op 31 juli vertrokken 38.000 DreamVille gasten huiswaarts en werden er honderden medewerkers ingezet om 70 hectare leeg te maken. Na twee dagen was alles proper en werd de afbouw ingezet.

Festivalcampings krijgen na afloop vaak te maken met zwerfvuil en achtergelaten kampeermateriaal. Op DreamVille werd er dit jaar extra ingezet om de gasten afvalbewuster te maken en het sorteren aan te moedigen. Er werd in totaal, gedurende twee weekends, 480 ton aan afval verzameld waarvan 15 ton gesorteerd PMD. Daarnaast werd er ruim 25 ton aan herbruikbare kampeermaterialen ingezameld. Op deze manier dragen de People of Tomorrow hun steentje bij aan een propere wereld voor morgen.

40.000 Recycle Kits

Net zoals het afgelopen jaar willen we de hoeveelheid afval en zwerfvuil op DreamVille doen dalen. Daarnaast willen we zo veel mogelijk bruikbare materialen recycleren en ook PET een nieuw leven geven. Tijdens Tomorrowland 2017 werden er gedurende de twee weekends 40.000 Recycle Kits uitgedeeld aan de DreamVille gasten. Samen met Spa, Jupiler, Coca Cola en Lipton werd er een Recycle Kit ontwikkeld uit tomatenpulp met daarin een blauwe zak voor PMD, een grijze zak voor restafval en een stempelkaart voor het Recylce Clubhouse. Wie gesorteerd afval inleverde, kreeg stempels en maakte kans op mooie prijzen, waaronder pièce unique draagtassen, aan de hand van de Belgische ‘upcycling’ designer Evy Puelinckx. Zij ging creatief aan de slag met achtergelaten materiaal en toverde onder andere tentzeil om tot een reeks unieke draag- en toilettassen.

Plastic wordt 3D-geprint Tomorrowland amulet

Onder het motto "don't waste tomorrow, love tomorrow" werd er dit jaar ook een gloednieuw recycle-project op touw gezet. Renewi zorgde samen met The One Project voor een live 3D print studio op DreamVille. Bij dit recyclage initiatief wordt plastic afval omgevormd tot een originele 3D-geprint amulet dat ook nog eens dienst doet als Jupiler flesopener. DreamVille gasten konden dit proces van A tot Z live volgen aan de Recycle Club House.

25 ton achtergelaten kampermateriaal krijgt nieuw leven

Na afloop van Tomorrowland 2016 vond een eerste test plaats op DreamVille om kampeermaterialen te recupereren. In totaal werden er toen een achttal kringwinkelwagens gevuld. In 2017 werd er ruim 25 ton aan herbruikbare kampeermaterialen ingezameld. Onder de noemer Camp 2 Camp krijgen deze kampeermaterialen een tweede leven. Zo worden ze onder andere te koop aangeboden in de Ecoso Kringwinkels. Door hergebruik te stimuleren, het recupereren van kampeermaterialen te maximaliseren en deze aan nieuwe gebruikers aan te bieden, maakt Camp 2 Camp van festivalkamperen een circulair verhaal.

Love Tomorrow : een propere wereld voor morgen

De ambitie van al deze initiatieven, die deel uitmaken van het 'Love Tomorrow' platform, is om de DreamVille-kampeerders afvalbewuster te maken, om hen te leren sorteren en ervoor te zorgen dat achtergelaten materiaal op een nuttige manier herbruikt kan worden. Het was opvallend hoe positief deze initiatieven onthaald werden en voor een goed resultaat zorgden. Er werd in totaal, gedurende de twee weekends, 480 ton aan afval ingezameld op DreamVille waarvan 15 ton gesorteerd PMD. We verwachten ook dat er nog eens 30 % aan recycleerbare materialen worden nagesorteerd bij Renewi in Puurs. Er werd procentueel dubbel zo veel gerecycleerd in vergelijking met vorig jaar.

Er is een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van afvalbeheer op DreamVille en dit dankzij de inspanningen en de betrokkenheid van de DreamVille gasten maar ook zeker van de medewerkers, leveranciers en partners. Het resultaat lag een stuk boven de verwachtingen en geeft moed om de missie ten aanzien van afval op festivalcamping voort te zetten.

OVAM en Fost Plus hebben een groot onderzoek gestart om onder andere het afvalbewustzijn van festivalgasten in kaart te brengen. Dit najaar worden deze resultaten vrijgegeven.

(bericht en foto : Tomorrowland)