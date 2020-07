Het aantal besmettingen in en om Antwerpen blijft maar stijgen. Intussen zijn er al 26 gemeenten waar het aantal mensen met COVID-19 boven de alarmdrempel stegen. Professor Pierre Van Damme had vanochtend een crisisoverleg met een aantal burgemeesters uit de getroffen gemeenten. Collega Wim Wilri had zonet een gesprek met de professor.