2,6 procent zwartrijders op tram en bus betrapt

De Lijn heeft de eerste acht maanden van dit jaar de vervoerbewijzen van 1,8 miljoen reizigers gecontroleerd. Nooit eerder voerde de vervoermaatschappij zo veel controles uit. 2,6 procent van de gecontroleerde reizigers kreeg een pv voor zwartrijden. Door gericht te controleren wil De Lijn zwartrijders aanzetten om een geldig vervoerbewijs te kopen. Deze weekrecor zullen controleurs extra aandacht hebben voor de correcte registratie van abonnementen.

De eerste 8 maanden van dit jaar werden 1,8 miljoen reizigers gecontroleerd. Dat zijn er ruim 180 000 meer dan dezelfde periode in 2016, een toename met 11 procent. In deze periode stelden de controleurs 46 656 pv’s op voor zwartrijden, of 7 459 meer (+ 19 %) dan dezelfde periode in 2016. Ongeveer 15 procent van de pv’s ging naar mensen die hun sms-ticket pas hadden aangevraagd toen ze de controleur zagen. Een sms-ticket moet je aanvragen voor je in de bus of tram stapt.

Kwart pv’s geseponeerd

De eerste boete binnen de 12 maanden kost 107 euro, de tweede en volgende kosten 294 euro. Ongeveer een kwart van de pv’s wordt omgezet in een waarschuwing of geseponeerd. Dat is bijvoorbeeld zo voor de eerste keer dat een abonnee zijn abonnement niet op zak heeft, of vergeet zijn MOBIB-kaart te registreren.

(bericht en foto : De Lijn)