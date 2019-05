2600 straatvinken meten leefbaarheid in Antwerpse straten

Ruim 2.500 mensen hebben gisteren een uur lang het verkeer in hun straat geteld voor het project Straatvinken.

De bedoeling is om de leefbaarheid in straten te meten. U zag gisteren in ons nieuws al een onderzoeker het verkeer tellen in een Antwerpse straat. Hij was duidelijk niet de enige die dat deed. Met bijna 2.600 waren ze. En meer dan de helft van hen telde via een applicatie op de smartphone. Hun resultaten zijn al bekend: zij registreerden meer dan 417.000 fietsers, auto's en voetgangers. Op de resultaten van de deelnemers die met pen en papier aan de slag gingen, is het nog enkele dagen wachten.