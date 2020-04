Opbeurend en opvallend nieuws uit de woonzorgcentra. Bij Immaculata in Edegem is er nog niemand van de 190 bewoners besmet met COVID-19 en ook het personeel is gespaard gebleven van de ziekte. Het woonzorgcentrum nam al vóór de lockdown maatregelen voor zijn bewoners. Volgens de directie lijken ook de ándere rusthuizen in de omgeving van Edegem en Boechout voorlopig corona-vrij.