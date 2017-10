27 jaar cel voor moord

Het Antwerpse hof van beroep heeft Seda K. en haar ex-minnaar Emre A. veroordeeld tot 27 jaar cel voor de moord op haar echtgenoot Ahmet Karabacak, die drie jaar geleden werd doodgeschoten in zijn woning in Antwerpen-Noord.

Seda kreeg drie jaar minder dan in eerste aanleg, Emre twee jaar meer. Ahmet Karabacak kreeg op 20 april 2014 een kogel door het hoofd in zijn woning aan de Sleeckxstraat. Zijn vrouw Seda was op dat moment bij familie in het Brusselse. Toen ze ‘s avonds thuis kwam, trof ze het lichaam van haar man aan. Seda kwam als verdachte in beeld, toen de speurders ontdekten dat ze een buitenechtelijke relatie had met Emre. Tussen 17 en 20 april stuurden ze liefst 1.700 sms’en naar elkaars geheime nummer. Alleen in de tijdspanne waarin de moord gepleegd werd, viel de constante sms-stroom stil.

De speurders hoorden in afgeluisterde telefoongesprekken tussen Seda en Emre veel liefdesverklaringen en het viel hen ook op met welke lichtheid ze over Ahmets dood praatten. Het stel belandde in augustus 2014 achter de tralies. Emre bekende dat hij de schutter was, maar zei dat hij op aangeven en instructie van Seda handelde. Ze hadden al een tijdje een affaire en Seda had hem gemanipuleerd met allerlei verhalen over hoe slecht Ahmet haar wel niet behandelde. Seda ontkende iedere betrokkenheid en zei dat Emre op eigen houtje had gehandeld, maar volgens het hof heeft het onderzoek haar schuld zonder de minste twijfel aangetoond. "Door haar manipulatief optreden heeft ze Emre A. aangezet tot de feiten, maar ook zijn verantwoordelijkheid als koelbloedige uitvoerder is zeer groot", oordeelde het hof.

Het hof veroordeelde hen beide tot 27 jaar cel. De rechter in eerste aanleg had Seda als "brein achter de moord" een groter aandeel toebedeeld dan Emre. Zij had toen dertig jaar gekregen, hij 25.