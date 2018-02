27-jarige man komt om bij ongeval met lijnbus

In Ranst is gisteravond een man van 27 om het leven gekomen. Hij is frontaal op een bus van De Lijn gebotst. Het was iets voor negen uur. De jonge bestuurder week van zijn rijbaan af en de bus kon hem niet meer ontwijken. De auto werd weggekatapulteerd. De chauffeur was op slag dood. De bestuurder van de bus werd in shock naar het ziekenhuis gebracht en werd opgevangen door slachtofferhulp. Vier reizigers die op de bus zaten raakten niet gewond. Omdat ook de verkeersdeskundige moest langskomen werd de Kromstraat enkele uren afgesloten voor het verkeer.