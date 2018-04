27 transmigranten opgepakt in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven zijn 27 transmigranten onderschept. Dat zijn mensen die via ons land op weg zijn naar andere eindbestemming.

Het gaat in dit geval om mensen uit Eritrea die op weg waren naar Groot-Brittanië. De Scheepvaartpolitie ontdekte vanochtend veertien Eritreërs in een vrachtwegen en ook gisterenavond werden al dertien mensen opgepakt in de haven.

Meer details over de omstandigheden waarin de mensen zijn ontdekt wilde de federale politie niet geven. De transmigranten zijn overgeleverd aan de dienst vreemdelingenzaken. Tot nu toe werden er vooral transmigranten onderschept in de haven van Zeebrugge en op de Westvlaamse snelwegparkings.

(foto © Belga)