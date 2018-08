2de editie Part of Antwerp binnen maand van start

Vanaf vrijdag 14 september tot en met zondag 23 september bruist de buurt rond het Antwerpse Havenhuis want dan start de tweede editie van het tiendaags festival Part of Antwerp.

Einde augustus starten al enkele streetartists aan hun voorbereidingen. Op 1 september geeft Seppe Nobels het startschot van het drijvend restaurant Waterfront met ROOTZ, een nieuw event waar food wordt gemixt met beats. Wie wil kan zich op 21 september wagen aan een speeddate in het reuzenrad op zoek naar de ideale job. Op 16 september worden de buurtbewoners uitgedaagd voor een speciale drakenbootrace.

En er is nog meer…

Tijdens Part of Antwerp komt het Eilandje tien dagen lang tot leven. Van muziek en kunst over theater en muziek, voor jong en oud. Aper’Eau laat je genieten van een afterwork in de schaduw van het Havenhuis op 14 september. Op zaterdag 15 september wordt hetzelfde plein omgetoverd tot een volksfeest met Part(y) of Antwerp. Surf naar partofantwerp.be en ontdek het hele programma van het tiendaagse festival.

(Bericht en foto: Part Of Antwerp)