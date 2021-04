Nieuws 3.000 mensen nog niet ingegaan op vaccinatie-uitnodiging

Het vaccinatiecentrum in Antwerpen is bezorgd over 3.000 mensen die nog niet zijn ingegaan op hun uitnodiging om zich te laten vaccineren. Twee weken geleden waren er te weinig vaccins voor het aantal Antwerpenaren dat was uitgenodigd, maar volgende week kunnen die 7.000 mensen zich wél laten vaccineren, alleen lijken ze dat nog niet allemaal te weten. Het vaccinatiecentrum wil hen contacteren, maar geraakt omwille van privacyredenen niet aan hun contactgegevens. Coördinator Jan Stroobants vreest dat ze daardoor hun vaccinatie zullen mislopen.